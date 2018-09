Balloon Glow, lo spettacolo delle mongolfiere in notturna

Alle ore 21 di sabato i palloni aerostatici si sono accesi come lampadine a ritmo di musica. L’esibizione è durato circa un’ora e a seguire, come sempre, lo show è proseguito con la musica. Quest’anno protagonisti sono stati i figuranti e dj del Circo Nero. Altro appuntamento atteso è stato indubbiamente il volo vincolato in mongolfiera, gratuito e accessibile anche alle persone con disabilità, di domenica. Per provare l’emozione di alzarsi in cielo ci si doveva segnare direttamente sul posto, seguendo le indicazioni dello staff.

I palloni aerostatici sono stati grandi protagonisti nel fien settimana con i voli del Trofeo aerostatico internazionale Città di Capannori cui hanno preso partecipato 16 mongolfiere provenienti da tutto il mondo, compresa quella ecologica dello svizzero Pierrick Duvoisin, più “Fly Fish”, una mongolfiera speciale a forma di pesce volante. In definitiva un week end dedicato a tutto il mondo dell’aria fra cui il campionato italiano di acrobazia aerea in aliante, le esibizioni di paramotore con il recordman Raffaele Benetti e le esibizioni degli aeromodelli.

di Guido Casotti - casotti@noitv.it