I contagiati in Toscana diminuscono ma a Lucca si contano 7 decessi

In calo però anche i tamponi fatti nelle ultime 24 ore rispetto a ieri: 2794 contro 3084. Purtroppo pero’ sono aumentati: 19 contro i 16 di ieri e i 13 del 25 gennaio. Salgono dunque a 3.450 i contagiati dall’inizio dell’emergenza e a 177 i decessi. I casi attualmente positivi in cura sono 3.170 di cui 1327 ricoverati fra i quali 274 in terapia intensiva. 11.686 le persone in isolamento domiciliare in tutta la Toscana.

Questi i dati dei contagiati della Provincia di Lucca:

Piana di Lucca: 12

Comuni: 2 Altopascio, 7 Capannori, 3 Lucca;

Valle del Serchio: 5

Comuni: 3 Castelnuovo Garfagnana, 1 Molazzana, 1 Barga;

Versilia: 23

Comuni: 4 Camaiore, 3 Massarosa, 2 Pietrasanta, 6 Seravezza, 6 Viareggio, 2 Stazzema.

7 i decessi nella nostra provincia:

Un uomo di 78 anni, di Fabbriche di Vergemoli, deceduto all’ospedale di Lucca;

uomo di 71 anni e una donna di 89 anni, di Viareggio, deceduti all’ospedale Versilia;

Un uomo di 66 anni e una donna di 78 anni, di Pietrasanta, deceduti all’ospedale Versilia; una

donna di 80 anni, di Seravezza, deceduta all’ospedale Versilia e donna di 58 anni, di Viareggio, deceduta all’ospedale Versilia.

di Redazione