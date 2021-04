PIETRASANTA - “Un Mito al Liceo”: 70 studenti in gara per il Museo Mitoraj. I loro elaborati saranno al centro di alcune importanti iniziative di comunicazione visiva e social del nascente museo che ospiterà la più importante collezione al mondo del maestro franco-polacco e cittadino onorario di Pietrasanta.

Il Museo Mitoraj è in corso di realizzazione in via Oberdan dove valorizzerà la storica struttura dell’ex mercato coperto.

L’iniziativa è promossa dal Comune di Pietrasanta che ha voluto coinvolgere il Liceo Artistico “Stagio Stagi” nella costruzione di parte dei contenuti collegati al work in progress del cantiere, e al successivo lancio nazionale ed internazionale del Museo Mitoraj e al contempo promuovere e valorizzare il percorso didattico del liceo a livello nazionale.

Per i loro elaborati gli studenti delle classi 3AAG, 3BL, 4BL, 5BL dell’indirizzo “Arti Figurative” si sono ispirati all’opera di Igor Mitoraj e al suo legame profondo con la città di Pietrasanta. Gli studenti sono stati seguiti dalle docenti Catia Chicchi, Monica Servi e Chiara Donati. Sarà ora una commissione a valutarli e a selezionarli. Tutti gli elaborati, con annesso autore e descrizione, saranno protagonisti di una nuova campagna social “Un Mito al Liceo” sulla pagina Facebook ufficiale del Comune di Pietrasanta, la seconda più seguita in Toscana tra i comuni, e sul profilo Instagram “Pietrasanta Eventi” e successivamente del sistema di pellicole oleografiche per videoproiezione sulle vetrate principali del Museo mentre soltanto due saranno selezionati per essere esposti durante tutto il periodo di cantiere lungo la recinzione lato via Oberdan in posizione di grande visibilità. Tutti gli elaborati saranno visionabili, nelle prossime settimane, anche sul sito del Comune di Pietrasanta ad una sezione dedicata.