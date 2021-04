Zona arancione addio: e strade e spiagge già si riempiono

PROVINCIA DI LUCCA - Ultima domenica in zona aracione in provincia di Lucca. Il sole e le temperature finalmente da primavera inoltrata hanno spinto in molti ad uscire, soprattutto al mare, in attesa dell'inizio della nuova settimana che riporterà la Toscana in zona gialla dopo circa due mesi.

Così si presentava il centro di Lucca a metà pomeriggio. Le vie del passeggio a partire dal Fillungo sono abbastanza animate ma sotto controllo, un po’ come nei weekend passati. Gruppi di ragazzi si ritrovano nei pochi locali aperti. Qui ad esempio siamo in piazza San Michele.

Più movimentata la situazione Versilia. La Passeggiata di Viareggio intorno alle 18 era decisamente frequentata, soprattutto vicino ai bar. Ma questa è stata soprattutto la prima domenica da passare in spiaggia dopo tante settimane di freddo fuori stagione. C’è grande attesa e anche preoccupazione per il ritorno in zona gialla.

Tra gli esercenti soprattutto sono alte le aspettative per il ritorno in giallo. Bar e ristoranti saranno aperti anche la sera ma solo all’aperto e solo per il servizio al tavolo o da asporto. Per i bar sarà vietato consumare al bancone.