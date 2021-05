Albiano Magra, un anno dopo: il nuovo ponte a marzo 2022

AULLA - Ci è voluto un anno per partire. Tredici mesi sono passati dallo spaventoso crollo del ponte di Albiano Magra, infrastruttura strategica di collegamento tra Toscana e Liguria, tra le province di Massa e Spezia. Collassò la mattina dell'8 aprile: non ci furono vittime solo grazie al lockdown che aveva svuotato le strade.

Lunedì pomeriggio i governatori delle due regioni Giani e Toti, insieme al vice ministro ai trasporti Morelli, ai vertici di Anas e al Commissario straordinario Fulvio Soccodato hanno fatto un sopralluogo sul cantiere, dove a marzo sono partite le attività in alveo. Il nuovo ponte sarà lungo 300 metri, quattro campate. Sarà aperto, secondo il cronoprogramma, a marzo 2022. Per riconnettere due territori da un anno in seria difficoltà.

Nel frattempo sono partiti anche i lavori per la realizzazoine delle rampe di collegamento veloce alla A12 da Ceparana, saranno pronte alla fine di giugno per dare un primo collegamento al tessuto socio economico.