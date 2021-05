Contagi sopra quota 500, ma risale il tasso dei positivi

Rispetto a ieri risale ancora il tasso di positività, che domenica era al 4,89% con 730 positivi su circa 15mila test. Il rimbalzo della percentuale di positivi sui tamponi viene registrato ogni lunedì, complice la riduzione del numero dei tamponi eseguiti durante il fine settimana.

Prosegue intanto la campagna vaccinale, come ricorda lo stesso Giani. “Tutte le persone over 70 non ancora vaccinate possono prenotarsi in pochi minuti su su https://prenotavaccino.sanita.toscana.it/ .”