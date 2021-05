La Mostra delle Antiche Camelie aperta fino al 30 maggio

PROV. DI LUCCA - Grazie al fatto che la Toscana è di nuovo in zona gialla, la 32esima Mostra delle Antiche Camelie della Lucchesia ha riaperto i battenti e si svolgerà fino al prossimo 30 maggio con una formula ripensata che coniuga sicurezza e bellezza.

La mostra, promossa dal Centro Culturale del Compitese e dal Comune di Capannori, prevede appuntamenti che pongono al centro le camelie, i paesi di Pieve di Compito e Sant’Andrea di Compito e le tradizioni del territorio. Sarà aperta tutti i giorni dalle 10 alle 18. La storica manifestazione propone la visita al Camelieto e i suoi dintorni accompagnati da una guida botanica, per un tour della durata di circa un’ora. Per partecipare alla visita è indispensabile la prenotazione: i gruppi, che partiranno ogni ora, possono essere formati fino a un numero massimo di 20 persone. Naturalmente sarà obbligatorio l’uso della mascherina e il distanziamento. Ma sono in cantiere anche anche varie iniziative culturali.

Inutile ribadire che la Mostra rappresenta ormai dagli anni ’90 un appuntamento importante per gli appassionati, ma anche per le tante persone che amano stare in natura e all’aria aperta. Seppur in un periodo così complicato il programma della manifestazione è comunque di grande interesse. Oltre alle visite guidate, infatti, si terranno occasioni di approfondimento su alcune tematiche e l’esposizione e vendita di prodotti e manufatti del territorio. Inoltre, anche quest’anno si è puntato sulla collaborazione con le realtà locali e, per chi volesse, c’è la possibilità con prenotazione di pranzare nelle strutture ricettive. Un’edizione diversa dal solito, ma che dà comunque valore alla camelia, al suo significato e alla bellezza del Compitese.