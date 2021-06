Via le mascherine all’aperto, ma la campagna vaccinale rallenta

TOSCANA - Primo giorno senza l'obbligo di mascherina all'aperto. Si torna a muoversi a volto scoperto, tranne in situazioni di affollamento e quando non è possibile mantenere le distanze. Un allentamento atteso da molti. Anche se, guardandosi in giro, c'è chi sceglie di indossarla comunque.

L’obbligo di mascherina all’aperto decade nel giorno in cui tutta l’Italia entra in zona bianca. Ma resta un dispositivo fondamentale nella lotta la covid, specie con la variante Delta in agguato. Lo ha spiegato il Ministro della Salute Roberto Speranze nella sua visita in Toscana alle strutture sanitarie di Prato e Firenze.

E proprio sul fronte vaccini arriavano ancora sorprese. A luglio ci sarà un calo delle forniture di circa il 30%, come spiegato dal Presidente Eugenio Giani. Se a giugno le dosi consegnate in Toscana sono state circa 900mila, per i prossimo mese – e probabilmetne anche per agosto e settembre – al momento ne sono prevista poco più di 600mila. Il portale delle prenotazioni sarà riaperto a giorni, il tempo di riadattare la programmazione.