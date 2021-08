Squadre abitue’ della serie C e nobili decadute nel girone della Lucchese

ROMA - Definita la composizione del girone B dove la Lucchese incontrera' formazioni dell'Emilia Romagna, della Toscana, della Liguria, dell'Umbria, delle Marche, del Lazio, dell'Abruzzo e della Sardegna.

Ecco il girone del centro Italia definito da Consiglio Direttivo della Lega Pro per il campionato di Serie C 2021-2022: per il momento, in attesa che si chiarisca il contenzioso tra Fano e Pistoiese per l’ultimo posto delle ripescate, i raggruppamento vede 19 formazioni e una X ai nastri di partenza: AnconaMatelica, Carrarese, Cesena, Entella, Fermana, Grosseto, Gubbio, Imolese, Lucchese, Modena, Montevarchi, Olbia, Pescara, Pontedera, Reggiana, Siena, Teramo, Pesaro, Viterbese, X (Fano o Pistoiese).