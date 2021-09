Casa del Buglia, il Consiglio di Stato ribalta la sentenza del TAR

“L’Amministrazione Comunale informa che il Consiglio di Stato si è pronunciato sulla vicenda di “Casa Buglia” ed ha sovvertito la sentenza del TAR Toscana.

Il TAR aveva infatti riconosciuto la legittimità dell’operato del Comune , che imponeva all’Azienda la fedele ricostruzione dell’antico immobile, ritenendo che il crollo non fosse univocamente dipeso dal maltempo e soprattutto che la Casa avesse un particolare valore storico e architettonico. Della stessa opinione non è stato il Consiglio di Stato. I Giudici d’appello hanno invece reputato che la Casa sia crollata per caso fortuito (maltempo) e che pertanto il Comune non potesse pretenderne la ricostruzione da parte dell’Azienda. Come Amministrazione abbiamo creduto e continuiamo a credere che “Casa Buglia” sia un bene storico da tutelare per il nostro territorio, per questo abbiamo fatto tutto quello che era nelle nostre possibilità”.

Così il comune di Barga che ha commentato la sentenza avversa emessa dal consiglio di stato nella vicenda annosa di Casa del Buglia; dando ragione a KME e condannando il comune anche al pagamento delle spese processuali. Per il consiglio di stato l’area non deve essere certo ricostruita. Non ce ne sono i motivi. E KME ha ragione in tutte le sue motivazioni o poco ci manca. Insomma, in questo nuovo round, KME ha vinto su tutta la linea. Il crollo sarebbe avvenuto a causa di forza maggiore, in seguito ad eventi metereologici e l’azienda aveva ragione a procedere alla rimozione dei detriti, ma soprattutto quell’area per il consiglio di stato non ha rilevanza culturale.