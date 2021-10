Gara test per Paolo Andreucci al via del Rally delle Marche

MOTORI - In vista dell’ultimo e decisivo appuntamento del CIRT 2021, il pluricampione italiano Rally, Paolo Andreucci, si presenta ai nastri di partenza del Rally delle Marche, evento di apertura del Challenge Raceday Rally Terra 2021-2022, in programma a Cingoli (Macerata) venerdì 15 e sabato 16 ottobre.

Affiancato da Rudy Briani, dopo il secondo posto assoluto in Sardegna, al 18° Rally dei Nuraghi e del Vermentino, il portacolori della Scuderia M33 e Skygate torna tra le strade bianche di Cingoli per ritrovare la Skoda Fabia R5 Evo 2 del Team H Sport di Silvio Lazzara per testare nuove soluzioni prima del l’ultimo appuntamento tricolore che si terrà in Toscana il 6 e 7 novembre. Con un secondo posto nel campionato italiano rally terra ed un coefficiente maggiorato di 1,5, sarà il Rally Liburna Terra a decretare il vincitore della stagione 2021 e l’asso garfagnino è pronto a mettere in campo tutte le sue armi per portare a casa l’ennesimo scudetto, anche se la sola possibile vittoria nell’ultima gara potrebbe non bastare.

A fronte della novità sul percorso, due prove speciali diverse da effettuare 3 volte, format che ricalca le edizioni passate, viene invece confermata la logistica del recente passato, con il quartier generale che rimane a Cingoli (provincia di Macerata) così come anche il Parco di Assistenza, previsto nella zona degli impianti sportivi, la partenza ed anche l’arrivo. La lunghezza totale del percorso è di 215 chilometri di cui 47 saranno di Prove Speciali. Al via con il numero 2 anche Umberto Scandola per un vero e proprio ghiotto antipasto della sfida tricolore di novembre.