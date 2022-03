Pietrasanta incontra l’Afghanistan con “Una partita per la libertà”

PIETRASANTA - Sport e solidarietà scenderanno in campo venerdì 11 marzo, a Pietrasanta, in occasione di “Una partita per la libertà”, la giornata organizzata dal Comune, in collaborazione con Caritas Firenze e l'Asd Blues Pietrasanta che avrà come protagoniste le tre calciatrici di Herat giunte in Toscana a settembre con le loro famiglie, in fuga dalla furia dei Talebani.

La giornata si svolgerà in due momenti diversi. Al mattino un incontro, moderato dalla consigliera comunale Sandra Da Prato, che si svolgerà dalle 10,30 in municipio, trasmesso in diretta Facebook sulla pagina del Comune. Il pomeriggio invece l’incontro sportivo, alle 17.30, a ingresso gratuito. In campo la Blues Pietrasanta – con le tre calciatrici afghane in formazione – e le coetanee della Carrarese che si sfideranno in un’amichevole di calcio femminile under 18.

Un’occasione di riflessione sulla condizione drammatica delle donne afghane che coincide temporalmente con la mobilitazione cittadina per i profughi dell’Ucraina.