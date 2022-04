E’ tornata Marina in Fiore: tre giorni tra verde, colori e incontri

PIETRASANTA - Taglio del nastro per Marina in Fiore. La storica manifestazione della primavera, in programma fino a domenica, è tornata a Tonfano dopo due anni di stop. Diverse le novità: l'area eventi e incontri, il ritorno in misura massiccia delle piante e la nuova dislocazione dei banchi.

Tre giorni all’insegna della primavera a Tonfano dove per tutto il weekend va in scena Marina in Fiore. Un ritorno molto atteso dalle categorie economiche e dai residenti dopo i due anni di stop dovuti alla pandemia. Il taglio del nastro è stato baciato dal sole che ha illuminato gli oltre 60 espositori arrivati da Toscana, Emilia Romagna, Sardegna e Piemonte. Fino a domenica 1° maggio le strade centrali di Tonfano, compresa la rinnovata via Versilia ma esclusa evidentemente la parte di piazza XXIV Maggio oggetto dei lavori, sono invase da piante da giardino, fiori per i balconi, tornate in abbondanza. Tra le novità il palco per gli incontri e i cooking show nello spazio Agorà.

L’evento, promosso dal Comune di Pietrasanta e organizzato dal Consorzio di Promozione turistica della Versilia col sostegno delle categorie, rappresenta sempre più una vetrina turistica per la stagione.