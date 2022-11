Un Flash Mob davanti alle Terme di Bagni di Lucca chiuse da due anni

VALLE DEL SERCHIO - “Salviamo dal degrado le Terme di Bagni di Lucca; con questo appello si è svolto davanti alle Terme, il flash mob organizzato dal Consigliere Comunale di Fratelli d’Italia di Bagni di Lucca Annamaria Frigo, ex candidata a sindaco per la cittadina termale per sensibilizzare la popolazione ed il territorio sulla situazione di abbandono e di degrado di un patrimonio di Bagni di Lucca quali sono appunto le terme.

L’appello ad intervenire della consigliera comunale è oggi non solo per l’amministrazione comunale, ma anche per la provincia di Lucca. Led terme di Bagni di Lucca sono chiuse ormai da 2 anni; gli impianti secondo la promotrice della protesta, sono completamente da rifare e deve essere richiesto nuovamente l’accreditamento delle acque. Le amministrazioni comunali di questi anni secondo la Frigo non hanno mai vigilato sugli stabilimenti e sulla manutenzione straordinaria. Adesso dunque intervengano non solo il comune, ma anche la Provincia per arrivare infine alla Regione Toscana.