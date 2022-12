Consegnati 5 nuovi alloggi popolari: a Barga salgono a 13 le case realizzate ex novo per le famiglie in difficoltà

BARGA - Con la consegna di 5 nuovi alloggi popolari, avvenuta questa mattina, giovedì 29 dicembre, salgono a 13 gli appartamenti popolari realizzati ex novo dal Comune di Barga insieme a Erp per le famiglie in emergenza abitativa presenti nella lista d’attesa per le case di edilizia residenziale pubblica.

La cerimonia della consegna degli chiavi per le famiglie beneficiarie di è tenuta questa mattina alla presenza della sindaca Caterina Campani e dell’assessora al sociale Sabrina Giannotti. I cinque alloggi popolari, interamente riqualificati dal Comune in stretta collaborazione con Erp, si trovano a Mologno, dove un tempo sorgeva il complesso ex IASA, in via della Stazione, e l’intervento, completato nel giro di un anno grazie al finanziamento di oltre un milione di euro stanziato dalla Regione Toscana, va anche a riqualificare, dal punto di vista urbanistico e di decoro, quella zona della frazione.