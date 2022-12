Gesam Le Mura deve accendersi con la Molisana Campobasso

BASKET A1 DONNE - Partita tutta da decifrare venerdì sera (ore 20) al Palatagliate tra Lucca e Campobasso. Dopo un girone di andata disastroso (2 sole vittorie e ben 11 sconfitte) le biancorosse di coach Andreoli vogliono risalire la china ma le molisane sono avversario tosto. A Cagliari nell'Opening Day Campobasso s'impose 61 a 47.

Una cosa è indiscutibile: finora il campionato del Basket Le Mura è stato una sorta di calvario. Un girone di andata così non si era mai visto: terz’ultimo posto in classifica con soli 4 punti, frutto di due sole vittorie e ben 11 sconfitte (di cui 9 consecutive): mai successo prima. A vedere il bicchiere un pochino pieno ci sarebbe da aggiungere che due squadre sono dietro a quella lucchese, ovvero le neopromosse Bruschi Valdarno e Brixia Brescia. Ma è ben magra consolazione. Il 2022 si concluderà venerdì sera e segnerà anche l’avvio di un girone di ritorno che si spera e si auspica ben diverso da quello suddetto e descritto. Palla a due (ore 20) al Palatagliate per una sfida piuttosto complicata che vedrà Miccoli & C. affrontare la Magnolia Campobasso. Le molisane hanno disputato finora un buon torneo come testimonia il settimo posto (al momento sarebbero alla poule-scudetto) con 14 punti che significano sette vittorie e sei sconfitte. Sulla carta ospiti favorite ma Le Mura visto all’opera soprattutto con Ragusa un paio di settimane fa può giocarsela. Una vittoria sarebbe importantissima per chiudere bene il 2022 e magari agganciare Crema al quart’ultimo posto. E pensare che il pallone a spicchi racconta…che lo scorso campionato Lucca trionfò in entrambi i confronti con Campobasso. Spettacolare successo nel match di andata giocato in Molise e bella vittoria anche nella gara di ritorno giocata il 31 gennaio al Palatagliate. Finì 68 a 63 per la squadra di coach Luca Andreoli alla settima vittoria consecutiva tra le mura amiche in un palazzetto che all’epoca era quasi inespugnabile. Ben quattro giocatrici (Miccoli, Kaczmarczyk, Wiese e Dietrick) quella sera andarono in doppia cifra ribadendo la forza di una franchigia che chiuse la regular season addirittura al quarto posto. Altri tempi e…altra squadra. Oggi Le Mura deve credere nella riscossa e nella possibilità di risalire la classifica evitando il pericoloso epilogo dei playout.