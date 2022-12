Temporali e piogge abbondanti, scatta l’allerta arancione fino a venerdì mattina

PROVINCIA - Il Centro Funzionale Regionale (CFR) della Regione Toscana ha emesso oggi (giovedì 15 dicembre) un'allerta meteo di colore arancio a causa di abbondanti piogge e temporali previsti nel corso delle prossime ore, in particolare nella zona montuosa e appenninica del territorio della provincia di Lucca.

L’allerta arancio è riferita, infatti, alla zona S1 del territorio, ossia al bacino del Serchio-Garfagnana-Lima, mentre per le altre zone il livello di allerta è quello più basso, giallo.

Per possibili rischi sul reticolo idraulico minore l’allerta arancio scatta alle 17.00 di oggi, giovedì 15 dicembre e dura fino alle 7.00 di domani, venerdì 16 dicembre.

Le previsioni meteo del Consorzio Lamma riferiscono di un ulteriore peggioramento delle condizioni atmosferiche dal pomeriggio di oggi (giovedì) con piogge e rovesci diffusi in estensione dalla costa al resto della regione. Cumulati medi significativi. Massimi fino ad elevati.

Domani, venerdì, condizioni di tempo perturbato su tutta la regione con precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale. Parziale e lenta attenuazione dei fenomeni in serata. Cumulati medi significativi. Massimi fino a elevati di difficile collocazione. Da oggi pomeriggio fino al primo pomeriggio di venerdì sono possibili locali temporali, così come grandinate e colpi di vento in caso di eventi intensi.