Pieve Fosciana, inaugurato dalla Usl il centro dedicato alle famiglie

Taglio del nastro a Pieve Fosciana nel recuperato ex convento di Sant’Anna, dove da oggi è stato aperto dall’Azienda Usl Toscana Nord Ovest il Centro per le Famiglie della Zona Valle del Serchio. Ad inaugurare il centro, che si trova in Via S. Giovanni 21, sono stati tra gli altri il sindaco di Pieve Fosciana Francesco Angelini, ente che ha concesso l’uso dei recuperati locali, e diversi rappresentanti delle istituzioni, tra cui il consigliere regionale Mario Puppa.

La struttura è finanziata dai comuni della Zona Valle del Serchio e dalla Regione Toscana sui Fondi famiglia.

Il CPF promuove e sviluppa attività a sostegno delle realtà familiari, per favorirne il benessere e la consapevolezza di essere risorsa per sé stessa e per la comunità.

Le iniziative svolte nella struttura hanno dunque lo scopo di arricchire e convogliare i servizi rivolti alla famiglia, valorizzando il ruolo della genitorialità e la sua funzione educativa a tutela della crescita dei minori e degli adolescenti.

All’interno assistenti sociali, educatori professionali e psicologa svolgono attività informativa con sportelli sull’adozione e sull’affidamento familiare, attività di consulenza e sostegno alla genitorialità, incontri protetti e osservati disposti dall’autorità giudiziaria, attività ludico ricreativa a gruppi di bambini e bambine, ragazzi e ragazze.