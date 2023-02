I giovani del CAM Lucca danno spettacolo alla Coppa Carnevale

KARATE - Alla storica manifestazione viareggina il CAM Lucca ha fatto il suo esordio per la stagione agonistica 2023. I tecnici Piccinini Alberto, Morbini Gaia e Bozzi Rebecca hanno deciso di schierare uno squadrone composto da 31 atleti, 14 dei quali preagonisti, ossia con età inferiore ai 12 anni.

La scelta ha permesso agli atleti al loro primo debutto di essere affiancati e sostenuti dai compagni più esperti. Sin dalle prime categorie in gara, il CAM Lucca non ha smesso di collezionare successi per tutta la giornata di competizioni, infatti la società si è piazzata al 5° su 45 società in classifica generale. Complessivamente annotiamo 5 ori, 8 argenti e 6 bronzi. Tutto è pronto per le prossime competizioni: a marzo avrà luogo il 20esimo Open di Toscana, gara internazionale valevole per il ranking nazionale, a cui parteciperanno gli under 21 mentre ad aprile Mriam Mugnani si confronterà con le “Big” del karate mondiale alla Karate Youth League a La Coruña, in Spagna.