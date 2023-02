Lucchese ceduta ad Andrea Bulgarella; adesso Lucca può tornare a sognare

CALCIO C - E' fatta per il passaggio di mano della Lucchese. L'annuncio nel corso di una conferenza stampa svoltasi al Museo Rossonero della stadio Porta Elisa. Il nuovo proprietario della gloriosa Pantera è il 76enne imprenditore Andrea Bulgarella che assume le quote di maggioranza.

Un lungo iter che finalmente è giunto alla conclusione e che potrebbe ridare slancio alla gloriosa società rossonera. Il definitivo passaggio di proprietà verrà formalizzato nel mese di aprile. Intanto, completata la due diligence sui conti della squadra rossonera, il Gruppo acquirente ha assicurato le risorse economiche necessarie per portare a termine il campionato. Fino ad allora non vi saranno cambiamenti in riferimento alla governance e all’assetto tecnico della Lucchese. Il Gruppo Bulgarella Holding, presieduto da Andrea Bulgarella, ha un portfolio di 30 alberghi di proprietà di categoria 4 e 5 stelle distribuiti in cinque regioni italiane (Sicilia, Toscana, Veneto, Emilia Romagna e Liguria) per un totale di 2.450 camere, con un valore patrimoniale di circa 350 milioni di euro. Al portafoglio alberghiero si aggiungono altri immobili ad uso commerciale, residenziale e turistico. L’acquisizione della Lucchese non è la prima mossa di Andrea Bulgarella nel mondo sportivo: negli anni Novanta ha rilevato il Trapani calcio da un fallimento, portandolo dalle Eccellenze sino in C, sfiorando la serie B. Ecco la prima intervista con il neo patron della Lucchese.