Tripadvisor, le Mura di Lucca luogo più bello in Italia per correre e pedalare

LUCCA - Le Mura di Lucca sono il luogo più bello d'Italia sia per correre che per pedalare in bicicletta. A renderlo noto è il portale specializzato Sportshoes che ha analizzato oltre 100.000 recensioni su Tripadvisor in 10 Paesi diversi, e li ha classificati in base alle località con il maggior numero di citazioni di "corsa" o "ciclismo".

Le antiche mura lucchesi si sono classificate al primo posto tra i luoghi preferiti dagli italiani in tutte e due le classifiche; sia, appunto, per correre che per andare su due ruote: “un risultato che non sorprende – si legge sul portale – vista la facilità del percorso, i panorami mozzafiato e la cultura sempre presente anche mentre si corre o si pedala”.

A seguire. nella classifica del running, dietro Lucca, sul podio ci sono il Parco di Monza e quello del Valentino a Torino. In quella della bicicletta, la pista ciclabile della Drava, in Trentino e il Parco Giardino Sigurtà a Verona.

Un risultato che premia una volta di più le caratteristiche uniche della cinta muraria lucchese e che vale doppio perché il giudizio è stato espresso da migliaia di appassionati di sport di tutta Italia, evidentemente affascinati dalla magia di Lucca e delle Mura.