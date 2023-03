Alessia Passarella (Lucchese Femminile) alla Viareggio Cup

CALCIO C DONNE - Continuano le soddisfazioni per Alessia Passarella, che risponderà alla convocazione della Rappresentativa Nazionale Under 20. Il portiere della Lucchese Femminile, parteciperà alla Viareggio Cup, competizione che si svolgerà dal 17 al 27 marzo.

Inutile dire la grande soddisfazione della società per questa nuova importante chiamata, per una delle giocatrici, che gara dopo gara sta dando il proprio contributo per il cammino rossonero. Intanto dopo l’amara eliminazione in Coppa Italia la squadra di Toni Carruezzo tornerà in campo domenica prossima (ore 14,30) nella trasferta di Pianu, in Sardegna.