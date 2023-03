Sconfitta di Fantile e vittoria di Gatti al torneo Nepi di Firenze

Buona prestazione per lo Junior 60kg Leonardo Fantile, che ha dimostrato importanti miglioramenti sul piano tecnico, tattico e soprattutto mentale nell’incontro che lo ha visto opposto a Diego Calvani (Boxe Mugello). Un incontro equilibrato, in cui il lucchese ha saputo dimostrare maggiore freddezza, rispetto alla straripante, ma confusionaria foga degli incontri precedenti. Al termine del match, il verdetto vede però vincere di stretta misura Calvani.

Gatti si conferma invece nuovamente uomo da battere in Toscana nella categoria élite 60kg, imponendosi su Ruben Mawuli Assignon (Fight Club X Boxing). Il lucchese si aggiudica in modo netto tutte e tre le riprese, senza lasciare adito a dubbi di sorta sul risultato dell’incontro, che lo ha visto trionfare. I due proseguiranno il loro cammino nel prestigioso torneo interregionale questo fine settimana, quando torneranno ancora a Firenze per il terzo ed ultimo incontro della competizione.

Sempre al Nepi successo di Lorenzo Fedi (Boxe Giuliano), alla seconda vittoria, che batte il pugile di casa Lapo Torricelli.