Sabato di lanci e salti, attesa per il rientro di Cecilia Naldi nel lungo

ATLETICA - Il Campo Scuola Moreno Martini di via delle Tagliate si prepara ad ospitare sabato 22 aprile una grande giornata di atletica leggera. Quasi una sorta di provino generale per la Virtus in vista del 2° Meeting Internazionale Città di Lucca che si svolgerà domenica 4 giugno.

Lanci e salti a fare da protagonisti in una competizione che vedrà in lizza atleti provenienti da tutta la Toscana a cominciare dalla categoria Esordienti. Da seguire con particolare attenzione in casa-Virtus il debutto stagionale di Cecilia Naldi (campionessa italiana Promesse 2022) nel salto in lungo. Sempre nel lungo ci sarà la promettente Aurora Massaglia e nel martello Allievi si attende una bella prova da Sauro Fanucchi.