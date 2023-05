400milioni e 7mila posti di lavoro: i numeri del porto di Marina di Carrara

CARRARA - Presentato presso la sede di Carrara della Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest, dal suo Presidente Valter Tamburini, lo studio dal titolo “Il ruolo del porto di Marina di Carrara nell’economia e nella comunità locale” realizzato dall’Istituto Studi e Ricerche e dall’ufficio studi della Camera di commercio.

Il lavoro ha fatto il punto sui risultati in termini di traffico dello scalo apuano e messo in evidenza l’importanza dell’integrazione con i settori trainanti del territorio (meccanica e lapideo su tutti) e con la rete ferroviaria. L’indagine segnala anche il ruolo di primo piano della cantieristica da diporto ed i suoi risultati non solo in termini di imprese e addetti ma anche di fatturati ed utili. Le stime contenute nel rapporto valutano in oltre 400 milioni di euro e in circa 7mila addetti l’impatto complessivo del porto di Marina di Carrara sull’economia locale.

Dopo i saluti istituzionali hanno fatto seguito gli interventi del Presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, e del Presidente l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale, Mario Sommariva.