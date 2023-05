Il 51° San Marino Rally si farà nella data prevista del 16 e 17 giugno

Il 51esimo San Marino Rally si correrà nella data prevista del 16 e 17 giugno. La decisione è giunta al termine di frenetici giorni di consultazioni tra il Direttivo FAMS (Federazione Auto Motoristica Sammarinese) che organizza l’evento, le Amministrazioni Comunali interessate e le Autorità Sammarinesi preposte, di concerto con ACI Sport.

Ricordiamo che il rally di San Marino è uno degli appuntamenti-clou di questa fase stagionale poichè all’ombra del monte Titano convergeranno i massimi protagonisti del CIAR e del CIRT per una sfida davvero stellare. In soldoni da Crugnola ad Andreucci (nella foto) ci saranno tutti pronti a darsi battaglia. Giorni in cui è stata analizzata, con attenzione, la situazione del territorio e delle strade del Montefeltro, per le conseguenze dell’alluvione che ha colpito la Romagna e, seppur in maniera meno pesante, le Marche. Alcune strade comprese nel percorso del rally, interessate da frane e dissesti, necessitano di interventi e sistemazioni, ma la forte volontà di FAMS, delle Amministrazioni locali e delle Autorità Sammarinesi e l’impegno a ripristinarle entro la data del San Marino rally hanno portato alla decisione di confermarne l’effettuazione nella data prevista. La FAMS – Federazione Auto Motoristica Sammarinese – conferma, inoltre, in linea di massima, identica struttura e percorso della gara, che comprende circa 75 km di prove speciali, disegnate su un percorso di poco più di 350 km totali. Il 51° San Marino Rally sarà valido per il Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco, e per il Tricolore Junior, per il Campionato Italiano Rally Terra, per il Campionato Italiano Rally Terra Storico, per la Coppa Rally di 5^Zona e come appuntamento di debutto del FIA Rally Star Training Season