Rugby Lucca cade a Firenze ma chiude al secondo posto

RUGBY C - Il Rugby Lucca ha affrontato al Marco Polo di Firenze il Florentia Rugby Cadetti nella gara di ritorno per il primo posto della serie C Toscana. La gara inizia sulla falsa riga del match di andata vinto dai fiorentini 19 a 0. Lucca che impone il proprio gioco costringendo i padroni di casa sulla difensiva.

In effetti il Florentia palesa difficoltà nel gioco alla mano fa leva sull’aspetto fisico cercando linee verticali che nel primo tempo gli valgono però due mète. Sfortunata la squadra lucchese che a causa degli infortuni deve riadattare alcuni ruoli delle terze linee e che complica ovviamente tutto l’impianto della squadra. La Florentia già di per sè compagine di valore non si fa pregare e ne approfitta per cogliere una vittoria relativamente agevole. Nel finale i rossoneri riescono ad andare in mèta con una giocata al largo di Bouradi e la successiva trasformazione di Campogiani. Il risultato finale però è eloquente e recita un severo 45 a 7 per i fiorentini. La partita manda in archivio la stagione del Rugby Lucca che si aggiudica la posizione di onore del campionato Toscano, dopo la vittoria nel proprio girone. A fine gara mister Sediani ha voluto ringraziare tutti i giocatori compresi quelli che non erano presenti ma che hanno dato il loro prezioso contributo. Il mister ha evidenziato la bontà del gruppo e l’intesa di una squadra capace di proporre un sistema di gioco efficace e divertente. Ora ci sarà una sessione di fine stagione di allenamenti mirati a tecnica individuale e la squadra è pronta e motivata a concentrarsi sul prossimo campionato.