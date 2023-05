Turismo, avvio di stagione più che positivo; Calabresi: “bene i numeri, ma attenzione alla qualità”

LUCCA - Stando alle prime stime, l'ambito territoriale turistico "Piana di Lucca" è non solo in crescita, ma registra numeri più alti rispetto alle aree limitrofe della Toscana Nord Ovest.

Un avvio di stagione più che positivo per Lucca, con un’affluenza turistica che, secondo gli addetti ai lavori, farà di questo 2023 un’annata da ricordare. La ripresa dopo la pandemia in città prende slancio grazie ad americani e inglesi, mentre restano ancora tra i grandi assenti gli asiatici, soprattutto cinesi, e un po’ a sorpresa i tedeschi, da sempre affezionati al territorio. Stando alle prime stime, l’ambito territoriale turistico “Piana di Lucca” è non solo in crescita, ma registra numeri più alti rispetto alle aree limitrofe della Toscana Nord Ovest. Soddisfatti per i risultati anzitutto gli amministratori, che hanno puntato al rilancio dell’offerta turistica della città presentando un nuovo calendario di eventi e iniziative, trainanti per il comparto e per l’indotto. Ma c’è chi invita a non guardare solo ai numeri.