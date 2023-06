Motto e Albachiara, Viareggio e Lucca dominano a Folgaria

TRENTO - La societa' di ginnastica ritmica viareggina e quella lucchese si sono aggiudicate oro e argento ai campionati italiani d'Insieme categoria allieve che si sono svolti in Trentino Aalto Adige.

Un podio che parla di Viareggio e di Lucca a dimostrazione di un movimento sportivo di altissimo livello sul territorio provinciale. Prime e seconde le bimbe lucchesi alla finale del torneo d’Insieme Allieve che si è disputata nel prestigioso Palaghiaccio di Folgaria. Ad avere la meglio la Motto Viareggio con 22.450 alle 5 funi. Le ragazze di Francesca Cupisti, Donatella Lazzari e Silvia Nicolini hanno così fatto il tris consecutivo di titoli dal 2021 ad oggi. Argento con 22.350 per la Ritmica Albachiara di Lucca delle sorelle Elisa e Margherita Quilici. La squadra, composta da Alice Ricci, Raffaella Donati, Giorgia De Prosperis, Elisa Giampaoli e Gemma Giannecchini – ginnaste lucchesi giovanissime tutte nate tra il 2011 e il 2013 – è riuscita infatti a fare il “miracolo” e, dopo una partenza deludente è salita sul podio per la medaglia d’argento con i complimenti alle allenatrici Agnese Rugani e Jessica Martinelli. Il terzo posto del podio trentino se lo sono invece spartito, in ex aequo con 21.500, la Ritmica Aurea di Alba Adriatica di Stefania Pignotti e Ilaria Tribuzii e la Ginnastica Virtus Gallarate di Sara Colombo, Nicole Prece e Marisa Verotta.