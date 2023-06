Oltre 1 mln e mezzo di risorse per sostenere la transizione digitale, ecologica e nella sicurezza delle imprese

PROV. LUCCA - La Camera di commercio della Toscana Nord-Ovest presenta i nuovi bandi destinati a tutte le imprese della provincia di Lucca, Massa Carrara e Pisa.

Oltre un milione e mezzo di euro per sostenere le imprese nella transizione digitale ed ecologica, nell’implementazione di sistemi di sicurezza e nell’internazionalizzazione. A tanto ammontano le risorse stanziate dalla Camera di commercio della Toscana Nord-Ovest destinate alle Micro, Piccole e Medie Imprese di tutti i settori economici operanti nelle province di Lucca, Massa Carrara e Pisa. I fondi verranno stanziati con tre bandi ad hoc, che mirano a fornire alle imprese gli strumenti e le risorse necessarie per affrontare le sfide del mercato attuale e a sostenerle nella loro transizione verso un futuro digitale, ecologico e sicuro. “Sono particolarmente soddisfatto che la Giunta abbia ufficialmente approvato i primi tre bandi della sua storia – afferma Valter Tamburini, presidente della Camera di commercio della Toscana Nord-Ovest -. Siamo determinati a supportare la crescita e la competitività delle imprese del nostro territorio, offrendo opportunità concrete per prosperare e far fronte alle sfide del mercato non solo grazie al sostegno finanziario, ma anche mettendo a disposizione una serie di servizi a misura di piccola e media impresa.”. Per informazioni dettagliate sulle misure proposte, la Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest ha fissato tre incontri nelle sue sedi: martedì 6 giugno a Carrara, mercoledì a Lucca e giovedì 8 giugno a Pisa con orario 15 -17.