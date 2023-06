Serie A under 20: il Viareggio conquista la finale sulla sabbia di casa

VIAREGGIO - Lenergy Pisa e Farmaé Viareggio alla fase finale della Serie Aon 2023 insieme ad Icierre Lamezia e Catania BS che si terrà proprio a Viareggio. Nel girone A i bianconeri campioni in carica hanno conquistato infatti la seconda piazza. Nel B la Lazio spegne i sogni del Cagliari ma ad approfittarne sarà il Lenergy Pisa.

Lignano Sabbiadoro saluta, per questa stagione, il grande Beach Soccer della FIGC-Lega Nazionale Dilettanti. Si è conclusa oggi la tappa dedicata alla “linea verde” della disciplina con le formazioni Under 20 della SerieAon 2023. La sabbia della “Dinova” Beach Arena, al termine della fase a gironi, ha consegnato le quattro protagoniste che si giocheranno il titolo nelle finali di Viareggio del 3 e 4 agosto. L’ultima a staccare il pass, in ordine di tempo, è stata proprio il Viareggio. Toccherà quindi ad Icierre Lamezia, Catania BS e Lenergy Pisa provare a scucire il tricolore dal petto della Farmaé Viareggio che sarà, nella Città del Carnevale, anche la squadra padrona di casa. Il programma delle semifinali: Icierre Lamezia vs Lenergy Pisa e Catania BS vs Farmaé Viareggio.

L’Under 20 del miglior Beach Soccer italiano tornerà a regalare emozioni nella prossima tappa di Catania, in programma dal 5 a 9 luglio, con l’assegnazione della Coppa Italia di categoria.