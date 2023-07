Idea Pieroni e i suoi fratelli al campionato europeo under 23

ATLETICA - La carabiniera della Virtus parteciperà ai campionati europei under 23 di atletica leggera in programma ad Espoo (Finlandia) dal 12 al 16 luglio. Ma con la 21enne barghigiana ci saranno anche l'altro virtussino Matteo Oliveri nel salto con l'asta ed ancora Francesco Guerra e Nicolò Bedini del GP Alpi Apuane su 5000 e 10000.

Profumo di azzurro per l’atletica leggera lucchese. Idea Pieroni è stata infatti convocata per i campionati europei under 23 di Espoo (Finlandia) in programma dal 12 al 16 luglio, quindi la prossima settimana. La 21enne atleta della Virtus, passata lo scorso anno nelle fila del GS Carabinieri, arriva all’appuntamento continentale sula scia di una crescita lenta ma costante. Affidatasi dopo un periodo a dir dir poco buio alle cure di Luca Rapè la forte atleta barghigiana ha dato segni di riscossa nelle ultime uscite come testimonia il metro e 85 superato pochi giorni al meeting di Parma con tentativi non così velleitari e lontani dal metro e 87. Ricordiamo nel febbraio del 2020, allora appena 18enne, a Minsk superò il metro e novanta. Poi fu pandemia ma per lei fu soprattutto un lungo tunnel buio da cui sta cercando faticosamente di riemergere. La nuova maglia azzurra, in passato ha preso parte ai mondiali under 20 e alle Olimpiadi Junior di Buenos Aires, non possono che rinfrancarla e ridarle morale e convinzione nei propri mezzi che erano venuti a mancare. Idea va all’europeo di Espoo per migliorarsi ancora e riavvicinare quel famoso salto in Bielorussia. Ma non solo la Pieroni però a difendere i colori della nostra atletica. Sono stati infatti convocati anche Matteo Oliveri, sempre della Virtus, nel salto con l’asta. Il giovanotto sanremese è senza dubbio atleta di ottime prospettive e può ambire ad un bel piazzamento. Il 27 giugno, pochi giorni fa, ad Aix Les Bains in Francia ha superato 5,41 e ha sfiorato i 5,51. Al coperto vanta già un 5,52. Azzurro anche per il GP Parco Alpi Apuane del presidente Graziano Poli. Il romano, e anche lui carabiniere, Francesco Guerra disputerà 5000 e 10000 e sulla distanza più lunga potrebbe ambire anche ad un bel risultato. Il 19enne veneto Nicolò Bedini si cimenterà solo sui 10000 ma per lui sarà tutta esperienza. Quattro maglie azzurre per la nostra atletica leggera con una bella…Idea verso i paesi del sole a mezzanotte.