Dal 24 al 27 agosto il Giro Internazionale Femminile della Toscana nel ricordo di Michela Fanini

MONTECATINI - La 27a edizione della kermesse in rossa eè stata presentata nel salone Portoghesi delle Terme Tettuccio di Montecatini. Ben 4 le tappe e fra queste una cronometro individuale, una frazione adatta alle ruote veloci e due arrivi in salita.

Alla manifestazione partecipano 28 team provenienti da tutto il mondo (10 di questi sono italiani). Le atlete al via saranno quasi 170 in rappresentanza di ben 40 nazioni; un record.

Imponente, per corse di questo genere, la carovana che muoverà quasi 400 persone fra membri dell’organizzazione, cicliste, tecnici, staffette, giudici, cronometristi, poliziotti, addetti ai vari servizi logistici.

Il Giro della Toscana è interamente dedicato a Michela Fanini, la campionessa lucchese, figlia di patron Brunello Fanini, prematuramente scomparsa nel 1994 a soli 21 anni, in seguito ad un tragico incidente stradale.

Il “Toscana” e’ stato presentato ufficilamente alle Terme Tettuccio di Montecatini dove è previsto l’arrivo della quarta e ultima frazione del Giro, la tappa verita’, da Lucca a Montecatini Alto di 129 km fissata.

Suggestiva la partenza alle 12 sulle Mura di Lucca dal Baluardo Santa Maria con la carovana che si muoverà con passo lento verso il via ufficiale delle 12.30 in piazza “Aldo Moro” a Capannori .