Europei giovanili MTB al Ciocco, una bella cartolina dal…futuro

MOUNTAIN BIKE - E' andata in archivio un'edizione bellissima della rassegna continentale dedicata alle ruote grasse. Una settimana intensa che ha visto in gara oltre 800 atleti con un movimento indotto di circa 4mila persone. Ma al Ciocco ci si prepara ad ospitare fra un mese i campionati italiani Team Relay e la Coppa Italia Giovanile.

E non finisce mica qui. Una settimana intensa e quattro giornate straordinarie di gare al Ciocco che si è vestito dei colori dell’Europa con i campionati continentali riservati ad under 15 e under 17: insomma, la meglio gioventù delle ruote grasse come l’avevamo a suo tempo definita: i campioni magari del 2030 e dintorni. E così sarà poichè alcune gare e prestazioni sono parse davvero quelle di un futuro scritto in modo indelebile sulla pergamena del tempo che verrà. 14 i titoli assegnati tra Team Relay, Short Track e Cross Country. La parte del leone l’ha recitata la Svizzera che si è presa ben cinque ori. Bene l’Italia con due vittorie (Lombardia B e Maria Chiara Signorelli) così come la Repubblica Ceca. Un titolo è andato anche ad Austria, Svezia, Belgio, Germania e Slovenia. Sul piano individuale spicca il doppio oro dei due elvetici Anja Grossman e Karim Barhoumi di cui sentiremo ancora parlare al pari della slovena Marisa Tereza Serkesi. Una manifestazione che ha dato lustro e ha costituito un magnifico veicolo promozionale e turistico per tutta la zona. Il bilancio è più che lusinghiero. Anzi ottimo. Ma come dicevamo il Ciocco con tutta la su agguerrita macchina organizzatrice guidata da Valerio Barsella si prepara ad ospitare nel fine settimana del 9 e 10 settembre i campionati italiani Team Relay e la finale della Coppa Italia Giovanile di cross country. Ed incombono pure altri eventi come il rally del Ciocchetto a dicembre..