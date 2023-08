Il Giro di Toscana si decide oggi nella Lucca-Montecatini Alto

Suggestiva la partenza ufficiosa in programma sulle splendide Mura Urbane con riferimento al Baluardo Santa Maria. Fa meno caldo rispetto agli altri giorni e il cielo sopra Lucca è parzialmente coperto. La carovana si muove con passo turistico verso il via ufficiale che viene dato in piazza Moro a Capannori. E’ un Toscana incertissimo che si gioca sul filo dei secondi: almeno 5-6 le atlete in grado di vincere la corsa. Alessia Vigilia è in maglia rosa e deve difendere l’esiguo vantaggio di 2″ sull’intramontabile Leleivyte e sulla Kolesava (a 6″) che ha fatto la voce grossa sul traguardo di Segromigno in Piano. Metteteci anche gli abbuoni e capirete che può accadere di tutto. Dopo aver preparato le gambe sullo strappo delle Selvette da ripetere 3 volte (siamo nel comune di Capannori), le girine avranno poco tempo per recuperare perché appena arrivati in Valdinievole c’è la salita di Vico (anche in questo caso da affrontare tre volte più una quarta per arrivare sotto lo striscione del traguardo) a ricordare a tutte che questa non sarà proprio una passeggiata, anzi… Ma non è finita qui visto che proprio l’ultima ascesa prevede un’ulteriore fatica con prolungamento, sempre in leggera salita, che porterà le atlete fino al traguardo di via Veneto a Montecatini Alto (ore 15.40/16.00 circa). Subito dopo si conoscerà il nome della nuova Granduchessa di Toscana.