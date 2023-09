Week end tricolore al Ciocco per i migliori giovani bikers

MOUNTAIN BIKE - Scatta l’ora per i Campionati Italiani Team Relay e la Coppa Italia Giovanile XCO. Sabato e domenica i migliori bikers italiani gareggeranno al Ciocco un mese dopo i campionati europei. Il Comitato Lombardia guida per il momento la classifica di Coppa Italia. Gare a raffica per Esordienti e Allievi sul circuito di 3 km spettacolare e tecnico.

Il grande parco del Ciocco si trasformerà in una sorta di “paese dei balocchi” per i giovani leoni della mountain bike in gara sabato e domenica nei Campionati Italiani Team Relay e nella quinta ed ultima tappa di Coppa Italia Giovanile Cross Country 2023. Ad un mese esatto dai campionati europei sarà ancora grande spettacolo delle ruote grasse. Esordienti e Allievi (1° e 2° anno) si contenderanno una maglia tricolore sul divertente e spettacolare circuito di 3 km con 140 m/dsl ricavato dalla natura e…nella natura. Già iscritti nomi importanti come la valdostana Elisa Giangrasso, argento ai Campionati Italiani XCO 2023, Jacopo Putaggio, primo agli Internazionali d’Italia di La Thuile, e i conterranei Thierry e Joel Philippot, Paolo Costa, Nicole Vevey e Michel Careri. L’Alto Adige scenderà in Garfagnana con un gruppo solido capitanato da Franz Pallhuber, figlio di Hubert, conosciuto come ‘Hubi’, tra i migliori bikers degli anni ’90 capace di conquistare il titolo di campione del mondo nel 1997 nella specialità Cross Country. Franz sogna di diventare un giorno forte come suo padre e ha già dimostrato un’ottima forma vincendo la tappa di Coppa Italia a San Giovanni Rotondo. Lo squadrone altoatesino è completato da Anna Sinner, Julia Kostner, Fabian Höllrigl, Jakob Brunner, Nadia Lercher e Jakob Weger. Dal Friuli Venezia Giulia arriveranno le vice campionesse italiane Nicole Trampus (Esordienti 1° anno) e Sabrina Rizzi (Allieve 2° anno) ma si spera in buoni risultati anche dagli atleti toscani. Nella classifica di Coppa Italia Giovanile Cross Country svetta la Lombardia con 1066 punti, seguita a poca distanza da Veneto e Friuli Venezia Giulia (899 pt). Ad aprire le danze, sabato 9 settembre (ore 14,30) sarà il Campionato Italiano Team Relay. Gare a raffica domenica mattina a partire dalle 9 per la prova XCO: 3 giri (più start loop) per le categorie Esordienti (1° e 2° anno maschile) e donne Allieve, 2 giri (più start loop) per le donne Esordienti, e infine 4 giri (più start loop) per gli Allievi.