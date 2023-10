Ecco la nuova stagione del teatro Puccini: in cartellone Alessandro Haber, Giuliana De Sio e Vanessa Incontrada

ALTOPASCIO - Ad Altopascio una raccolta di grandi nomi per un programma da tutto esaurito. Il calendario al via dal 12 novembre.

Alessandro Haber, Giuliana De Sio, Vanessa Incontrada, Giuseppe Zeno, Francesco Montanari, Debora Villa. Sono solo alcuni dei protagonisti della stagione 2023/2024 del Teatro Giacomo Puccini di Altopascio. Un cartellone multidisciplinare, che chiama a raccolta grandi nomi per un programma da tutto esaurito tra prosa, danza e musica. il calendario, realizzato dal Comune di Altopascio in collaborazione con la Fondazione Toscana Spettacolo onlus, prenderà il via dal 12 novembre.

Già aperta la campagna abbonamenti.

Anche quest’anno la proposta teatrale va a braccetto con il commercio attraverso l’iniziativa “La cultura unisce”, che offre ad ogni abbonato un carnet di sconti da utilizzare nei negozi dei centri commerciali naturali di Altopascio e Spianate, Badia Pozzeveri e Marginone.