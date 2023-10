Lucca Effetto Cinema, festa grande in centro storico con omaggio a Salvatores

LUCCA - Nel decennale della manifestazione abbinata al Lucca Film Festival grande partecipazione di pubblico agli eventi organizzati nei ristoranti e nei locali all'interno delle Mura. L'evento clou della serata dedicato al premio Oscar Gabriele Salvatores.

Musica, coreografie e performance tra le piazze e nei locali del centro storico, trasformato per una notte in un set a cielo aperto. E’ Lucca Effetto Cinema, l’evento abbinato al Lucca Film Festival, che celebra l’unione tra la città e la settima arte. Giunta alla decima edizione, la manifestazione quest’anno ha riscosso una straordinaria adesione da parte delle attività e delle associazioni chiamate ad interpretare i vari generi cinematografici assegnati: una trentina le compagnie provenienti da tutta la Toscana e non solo, oltre 50 esercizi pubblici coinvolti. Grande anche il successo di pubblico, che si è riversato all’interno delle mura sin dal pomeriggio, per prendere parte al ricco programma da semplice curioso o con un ruolo da protagonista: tra le novità del decennale infatti anche alcuni contest lanciati dagli organizzatori, che hanno previsto una parata a tema Barbie per le vie della città e un premio per il miglior spettatore in abito cinematografico. Ma l’evento clou della serata è stato il tributo al regista premio Oscar Gabriele Salvatores, celebrato in Piazza San Michele per i suoi 40 anni ci carriera con scenografie, performer, attori e le musiche dal vivo. Salvatores accompagnato dal musicista Federico De Robertis ha eseguito alcune delle composizioni scritte per i suoi film per un incontro totalmente immersivo nell’arte cinematografica.