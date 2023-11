Le Mura Spring cerca la rivincita di Coppa Toscana a Pontedera

BASKET B DONNE - Trasferta sabato sera (ore 21,15) per Le Mura Spring di scena sul campo del BF Pontedera. Gara insidiosa per le biancorosse di coach Luca Biagi che finora hanno inanellato cinque vittorie in altrettante partite. A fine settembre il Pontedera ha però espugnato il Palatagliate nella gara di Coppa Coppa Toscana. Tessaro & C. vogliono prendersi una franca rivincita.

E’ l’ottava giornata ma per Le Mura Spring è solo la sesta partita, poi saranno giocate (e recuperate) le gare casalinghe con Pielle Livorno e Golfo Piombino. Una alla volta diceva l’antico saggio che sabato sera le biancorosse di coach Luca Biagi vanno a sfidare il BF Pontedera nella tana del PalaMatteotti. La squadra di coach Pandolfi ha percorso finora un cammino discreto, non esaltante ma costituisce senza dubbio un’insidia (da tenere d’occhio soprattutto la Capodagli) anche per questo Le Mura Spring. Tra l’altro in Coppa Toscana a fine settembre Pontedera violò il Palatagliate. Dal canto suo Le Mura Spring può far leva sulla capacità di interpretare la partita con fiammate pazzesche, un buon assieme di squadra e alcune individualità di spicco. E poi dopo due mesi anche le ucraìne Cherkaska e Fedorenko si sono ormai ambientate e inserite a meraviglia nel complesso biancorosso. Ecco perchè la possibilità di cogliere la sesta vittoria consecutiva ci sta tutta. Palla a due sabato sera alle 21,15.