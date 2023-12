Anche Lucca e Massa – Carrara nello stato di emergenza nazionale

Roma - Alla fine anche le province di Lucca e Massa - Carrara sono rientrate nello stato di emergenza nazionale. Il Consiglio dei Ministri ha infatti deciso, per la Toscana, di inserire anche queste due province, in un primo tempo escluse dai fondi nazionali

Il provvedimento, proposto e illustrato dal ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare Nello Musumeci, consente la deroga ad alcune norme procedurali e mette a disposizione del commissario delegato per l’emergenza, il presidente della Regione Eugenio Giani, la somma di 3,7 milioni di euro, da utilizzare per far fronte alle prime spese legate al ripristino della viabilità ed al soccorso alla popolazione colpita nelle due province dal maltempo di inizio novembre.

Dopo la domanda di integrazione, si è dovuto attendere il sopralluogo dei tecnici del dipartimento nazionale di Protezione civile, coordinati dal direttore Fabrizio Curcio, prima di portare la richiesta all’esame del governo. “Nei prossimi giorni metteremo a disposizione del commissario altre risorse, che si aggiungono ai quasi nove milioni già assegnati, per le somme urgenze che si sono rese necessarie finora” ha chiarito il ministro Musumeci.