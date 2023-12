La meglio gioventù del basket under 15 fa tappa a Porcari

I migliori talenti italiani a livello di under 15 continuano a fare tappa a Porcari. La Ludec Cup è pronta infatti per una scintillante 14esima edizione della manifestazione di basket nel ricordo di Luca Del Carlo, giovane atleta prematuramente scomparso a causa di un incidente stradale. La competizione rimane anche quest’anno riservata alla categoria under 15 maschile (i nati nel 2009) e vedrà la partecipazione delle selezioni regionali di Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Piemonte, Toscana (campione uscente) e Veneto, che si sfideranno da venerdì 8 a domenica 10 dicembre sui parquet del Palazzetto di via Cavanis e del PalaSuore, entrambi a Porcari. L’evento, considerato ormai tra i più importanti tornei giovanili nazionali, è una sicura vetrina per tanti promettenti giocatori di tutta Italia. Basti pensare come, all’ultimo europeo under 16, l’Italia vincitrice della medaglia d’argento, abbia schierato ben sei giocatori (sui dodici convocati) i quali, solo due anni prima, avevano partecipato appunto alla Ludec Cup. Senza contare tutti quei giocatori, che oggi, militano nel massimo campionato di serie A o in campionati esteri e giocano tornei come l’EuroLeague. Come sempre tutto ciò è reso possibile grazie al supporto degli sponsor e all’instancabile lavoro dietro le quinte del numeroso staff, che l’Associazione non finirà mai di ringraziare per essere riusciti a rendere realtà un evento magico e speciale. Partita inaugurale venerdì al PalaCavanis tra Piemonte e Toscana.