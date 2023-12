Occupazione, a dicembre aumentata l’offerta di posti di lavoro

PROVINCIA - Con la fine dell'anno aumenta l'offerta di posti di lavoro da parte delle imprese delle province di Lucca, Massa-Carrara e Pisa. Sono 5.230 i lavoratori richiesti a dicembre 2023, secondo il report presentato dalla Camera di Commercio della Toscana Nord Ovest.

“Il periodo natalizio – spiega in una nota l’ente camerale – favorisce l’aumento dell’occupazione, mantenendo elevata la richiesta di personale principalmente nei servizi turistici (alloggio e ristorazione) e nel commercio. Ma anche il comparto industriale conferma segnali positivi. Le costruzioni mostrano invece un rallentamento legato probabilmente al progressivo esaurirsi degli incentivi fiscali”.

A fronte di questi sviluppi, prosegue la Cciaa, restano però elevate le difficoltà di reperimento di manodopera. Inoltre, per quasi sette assunzioni ogni 10, è richiesta una precedente esperienza lavorativa nello stesso settore o professione.

“In un panorama in cui la difficoltà nel trovare candidati qualificati cresce costantemente e la richiesta di personale esperto resta pressante – afferma Valter Tamburini, presidente della Cciaa Toscana Nord-Ovest – emergono significative preoccupazioni. La Camera di Commercio -conclude Tamburini – si impegna attivamente in questo processo attraverso iniziative mirate, come gli open day dedicati alla presentazione degli Istituti tecnici superiori, il sostegno per l’alternanza scuola-lavoro, la realizzazione di opuscoli informativi e la partecipazione ai saloni dello studente”.