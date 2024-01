Asilo di San Marco: martedì 30 gennaio riprendono le attività educative

LUCCA - Via libera di Asl alla ripresa delle attività dopo il caso legionella

Via libera della Asl Toscana Nord Ovest alla riapertura dell’asilo nido “L’Arcobaleno”, dello Spazio gioco educativo “Aquilone” e del Centro Bambini e Famiglie “Noi”, le cui attività educative erano state sospese in via cautelativa il 23 gennaio a causa della legionella. Le attività riprenderanno domani martedì 30 gennaio.