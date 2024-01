Borgo a Mozzano, è Cipriano Paolinelli il candidato a sindaco appoggiato dal centrodestra

BORGO A MOZZANO - Tra i Comuni che andranno a rinnovare il consiglio comunale alle prossime elezioni amministrative di primavera c’è Borgo a Mozzano. Negli ultimi 10 anni il comune della Media Valle del Serchio è stato guidato dal sindaco Patrizio Andreuccetti, sostenuto da un lista di riferimento al centro sinistra.

In attesa di capire se, come ormai sembra scontato, si potrà ricandidare per il terzo mandato, invece i componenti locali dei partiti al governo nazionale hanno individuato il loro candidato a sindaco nella persona di Cipriano Paolinelli, esponente locale della Lega e segretario regionale Ugl Autoferrotranvieri Toscana.