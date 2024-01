Irene e Mattia, sono loro le nuove speranze del GS Focolaccia

BIATHLON - Il GS Focolaccia ha voltato pagina e nel biathlon ha svolto una discreta attività gia a partire dai primi di dicembre con un raduno a Forni Avoltri (Udine). Nella nuova età di una società storica si punta sui giovanissimi Irene Di Pietro e Mattia Malagola seguiti dagli allenatori Marco Guidotti e Miriam Michelucci che lo scorso anno ha cessato l'attività agonistica.

Le prime gare invece a Pragelato con il classico Trofeo Coni sulla pista delle Olimpiadi del 2006. Prova di fondo con Irene e Mattia visto che per limiti di età non hanno potuto partecipare alle gare di biathlon ma si sono ben comportati e soprattutto hanno fatto esperienza. Bene poi nelle staffette miste: Irene con quella Toscana-Emilia Romagna e Mattia nel pieno spirito della manifestazione ha aperto la staffetta super mista Toscana-Argentina-Valle d’Aosta-Sicilia. La successiva gara di biathlon si è svolta sulle nevi di Bionaz aperta a tutte le categorie: dai cuccioli ai senior. Tra l’altro Miriam Michelucci seppur con poco allenamento ha conquistato un insperato sesto posto denotando la solita precisione al poligono. E’ stato invece l’esordio assoluto di Mattia Malagola di Pisa nella categoria Allievi (sparano in piedi per la prima volta) in una gara ricca di colpi di scena con un cambio scarpe al volo per la rottura della suola. Irene Di Pietro, primo anno Allieve, ha dimostrato specialmente il secondo giorno di essere una buona tiratrice e ha commesso solo 3 errori su 20 bersagli. Debutto assoluto in una gara di biathlon per le 3 ragazzine categoria Cuccioli: Sofia Petretti, Lara Franchi e Sofia Bambini, quest’ultima con buon sesto posto grazie alla buona precisione ribadita anche da Lara addirittura con zero errori. Prossimo impegno per i giovani biathleti della Focolaccia sarà a fine gennaio a Chiusa Pesio (Cuneo) con la prima prova dei campionati italiani ad aria compressa.