Parco subito da…padrone nella prima prova del cross regionale

ATLETICA - Il GP Alpi Apuane ha dominato la prima gara del CDS di corsa campestre che assegnerà poi il titolo regionale a squadre. I biancoverdi del presidente Graziano Poli hanno vinto la gara con Nicolò Bedini in 30'57" e si sono piazzati al terzo posto con Mattia Galliano e al quarto con Marco Zanzottera: contavano le posizioni dei prime tre atleti.

In classifica il GP Alpi Apuane guida con 8 punti davanti ad Atletica Toscana 17 e GS Orecchiella Garfagnana a 30. Tra le squadre della provincia da segnalare anche il quinto posto della Virtus Lucca e il sesto del Pietrasanta Versilia a testimoniare il dominio regionale del podismo nostrano. Seconda ed ultima prova domenica 11 febbraio a Barberino del Mugello. In caso di successo per il Parco sarebbe il 14esimo titolo regionale consecutivo.