Viareggio batte (1-0) il Casalguidi e si laurea campione d’inverno

CALCIO DILETTANTI - Grazie alla rete realizzata al 24esimo del primo tempo da Tommaso Fazzini, al quarto sigillo stagionale, con un bel sinistro al volo angolato riprendendo un cross dal fondo, il Viareggio di mister Stefano Santini batte 1-0 il Casalguidi nel recupero della 17esima giornata. Un successo che vale per le zebre il primato solitario al girone A di Promozione Toscana e il titolo di campione d'inverno.

Una vittoria di carattere voluta con caparbietà dalla squadra bianconera che alle 19 mercoledì pomeriggio è stata seguita da una cinquantina di Ultras che l’hanno sostenuta spingendola ad un successo che non era affatto scontato. Subìto lo svantaggio il Casalguidi ha reagito ma si è trovato di fronte una squadra compatta che, pur non avendo al meglio elementi come Marinai, Benedini e Chicchiarelli, si è portata a casa la vittoria che voleva e con pieno merito. Domenica prossima (ore 14,30) ancora una trasferta sul campo del temibile Luco. Annotazione finale sul match winner Tommaso Fazzini che, come aveva fatto il fratello Jacopo al suo primo gol in serie A con la maglia dell’Empoli contro il Sassuolo, ha dedicato anche lui alla sorella questi tre punti importanti.

Crediti Foto: Pagina Fb “Palla al Centro”