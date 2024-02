Impegno comune per l’assunzione di medici al pronto soccorso: la proposta dei consiglieri del centrosinistra

LUCCA - La richiesta alla Regione Toscana affinché la graduatoria del concorso già svolto scorra velocemente, in modo che al pronto soccorso di Lucca vengano prima possibile assunti i medici che mancano: oggi di ruolo ce sono solo sei, a fronte dei 18 che dovrebbero essere da pianta organica.

Impegno comune per potenziare il pronto soccorso dell’Ospedale San Luca di Lucca. E’ la proposta dei consiglieri comunali del centrosinistra in commissione sociale e sanità – Enzo Alfarano, Daniele Bianucci e Lia Stefani – che intendono lavorare ad un documento unitario per chiedere alla Regione Toscana interventi urgenti, a partire dallo scorrimento veloce della graduatoria del concorso già svolto, in modo da assumere nuovi medici il prima possibile: oggi al pronto soccorso sono solo 6 quelli di ruolo a fronte dei 18 che dovrebbero essere da pianta organica. Ma la carenza di personale non è il solo problema della struttura lucchese.

Per superare le criticità i consiglieri chiedono anche risorse per la riorganizzazione della sanità territoriale.