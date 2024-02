Le Mura Spring batte Pontedera (61-53) e resta al secondo posto

BASKET B DONNE - Com'era nelle previsioni le ragazze del Green Lucca devono impegnarsi al massimo per strappare una vittoria non scontata contro un organizzato BF Pontedera. Le biancorosse di coach Biagi la spuntano 61 a 53 ma non è stata affatto una passeggiata.

Avvio con una fase di studio e tanto equilibrio tra due squadre che si conoscono a memoria. La prima a far muovere il tabellone è Puccini per le ospiti (0-2), ma Fedorenko, Michelotti e un 2/2 di Rapè portano avanti le lucchesi (6-2) al quarto minuto. Nella seconda parte le squadre si sbloccano, ma le ospiti riescono anche a mettere la testa avanti al sesto con due liberi e due dalla media di Ricci (10-13). Si va avanti punto a punto con le padrone di casa che impattano al nono con Valentino (18-18). Ai due liberi di Fedorenko risponde subito Preziuso prima dello scadere (20-20). Nel secondo quarto le Spring mostrano un’intensità diversa: Valentino e Michelotti dominano sotto i tabelloni e un parziale di 10-2 porta Lucca avanti 30-22 che diventa anche doppia cifra sul 34 a 24 che sarà un allungo determinante nell’economia della partita. Pontedera accorcia lo svantaggio e si va al riposo sul 37 a 30. Al rientro in campo le Spring con una tripla di Fedorenko e un canestro da sotto di Valentino si portano sul 42-30. Segue una fase di controllo con il vantaggio che si mantiene sui 10-13 punti. Solo nel finale una tripla sulla sirena di Benedetti riporta le ospiti a -8 (51-43). L’ultimo quarto si apre con la tripla di Daddi che ricuce al -5 (51-46). Le Mura Spring non ci sta e allunga nuovamente sul +10 (56-46). Ma non è finita con Pontedera indomabile che si riporta fino al -3. E’ l’ultimo sprazzo ospite poichè Valentino e Cherkaska danno il colpo di grazia. E’ vittoria per 61 a 53 contro un avversario tosto e complicato. Prossimo impegno ancora al Palatagliate sabato 17 febbraio (ore 18,30) contro Jolly Acli Livorno con la ghiotta chance di un clamoroso aggancio al vertice della classifica.