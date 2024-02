Sanità, nel 2027 mancheranno 450 dipendenti

LUCCA - All’ospedale San Luca, sono stati attivati nuovi posti letti in chirurgia ma non è stato incrementato il personale. A lanciare l’allarme è la Funzione Pubblica Cisl che mette in guardia sugli effetti della riorganizzazione di alcuni servizi importanti servizi.

Chirurgia, terapia intensiva cardiologica e psichiatria. Sono queste le unità dell’Ospedale attenzionate da funzione pubblica Cisl alla luce della riorganizzazione di alcuni servizi avviata nonostante l’ormai cronica carenza di personale nell’azienda sanitaria. Secondo il piano del fabbisogno del personale di Asl Toscana Nord Ovest, tra il 2022 e il 2027 usciranno dall’azienda sanitaria 90 unità all’anno. Questo significa che nel 2027 la Asl avrà 450 dipendenti in meno: un flusso che, secondo Cisl, il servizio sanitario non è in grado di reggere.